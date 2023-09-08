Мир 08 сентября 2023, 20:30 Украина сделала выгодное предложение студентам в обмен на вступление в ВСУ Рада предложила студентам бесплатное образование за вступление в ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Верховную раду внесли законопроект, стимулирующий студентов вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение. Документ опубликовали на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимо дополнительно стимулировать граждан становиться на защиту страны.

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«Предлагаемые изменения, в частности, могут способствовать тому, что граждане, обучающиеся на платной основе, могут по собственному желанию согласиться на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства», — говорится в сообщении.

В качестве бонуса государство предлагает бесплатное образование.

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