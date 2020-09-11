Небензя: Россия не видит причин для расследования ситуации с Навальным
По словам дипломата, «любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях». В противном случае «у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование», привело его слова РИА «Новости».
Небензя напомнил, что российские врачи «не нашли каких-либо химических субстанций» в анализах Навального.
Комментируя заявление германских властей о том, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок», представитель России заявил, что российские власти «не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование».
С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», на днях его вывели из искусственной комы. В больнице скорой помощи Томска, где оппозиционер провел первые два дня, заявляли, что не нашли отравляющих веществ в его анализах.