Небензя: Россия не видит причин для расследования ситуации с Навальным

Германия не предоставила России доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального, чтобы можно было расследовать его дело. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский представитель при организации Василий Небензя.

По словам дипломата, «любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях». В противном случае «у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование», привело его слова РИА «Новости».

Небензя напомнил, что российские врачи «не нашли каких-либо химических субстанций» в анализах Навального.

Комментируя заявление германских властей о том, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок», представитель России заявил, что российские власти «не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование».

С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», на днях его вывели из искусственной комы. В больнице скорой помощи Томска, где оппозиционер провел первые два дня, заявляли, что не нашли отравляющих веществ в его анализах.