Небензя предположил, что Украина платит Европе за оружие зерном

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что украинское зерно может закачиваться в зернохранилища стран Европы в качестве оплаты за предоставляемое Киеву вооружение. Такую версию российский дипломат выдвинул в ходе заседания Совета безопасности организации. Его слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что, согласно сообщениям СМИ и заявлениям западных политиков, зерно вывозится из Украины «самым активным образом». Для этого используется как железнодорожный транспорт, так и баржи, идущие по Дунаю.

«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — заявил Небензя.

Ранее стало известно, что ООН готова смягчить антироссийские санкции, касающиеся калийных удобрений, чтобы вывезти из Украины зерно, заблокированное в Черном море. Без этого в странах третьего мира может начаться голод, который приведет к новым геополитическим проблемам.