ООН готова смягчить антироссийские санкции, касающиеся калийных удобрений, чтобы вывезти с Украины зерно, заблокированное в Черном море. Без этого в станах третьего мира может начаться голод, который приведет к новым геополитическим проблемам. Но цель Запада — не предотвратить мировой кризис, а заработать, использовав Украину как разменную монету.

По данным ООН, в черноморских портах Украины может быть заблокировано порядка 4,5 миллиона тонн зерна на экспорт. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Глава ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что странам необходимо вернуть на мировой рынок как продукты питания с Украины, так и российские удобрения, поставки которых остановились из-за введенных санкций.

Страны «Большой семерки» (G7) уже начали искать обходные пути, чтобы вывезти предназначенное на экспорт зерно с Украины в обход Черного моря. Украина, по данным «Коммерсанта», была одним из крупнейших экспортеров зерна: за последние два года поставки кукурузы и пшеницы на мировой рынок превысили 40 миллионов тонн.

«Идеальный шторм»

По словам бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Холода, Россия и Украина всегда считались житницей Европы. Эти страны занимали порядка 30% всего мирового рынка зерна. Однако ассортимент у них разный: Россия, по словам эксперта, специализируется на мягких яровых сортах пшеницы, а Украина — на кукурузе и кормовых культурах.

«Отсутствие на мировом рынке этого объема зерна составляет большую проблему: для богатых стран это просто повышение цены, которые они могут пережить, а для бедных — это большая социальная и политическая проблема», — подчеркнул он.

По словам Холода, в 2022 году на рынке зерна в целом сложилась ситуация «идеального шторма». В Индии, которая тоже поставляла пшеницу и другие культуры на мировой рынок, из-за сильной жары возникли проблемы с урожаем. Аналогичная ситуация и в Китае — но из-за дождей.

В Канаде и США, хоть они и не конкуренты России, потому что в основном поставляют на мировой рынок твердую пшеницу, тоже задержка с посевной, как и во Франции, которая вывозила приличные объемы мягкой пшеницы. То есть получается идеальный шторм Леонид Холод.

Сейчас, по словам Холода, основная проблема заключается в том, что на мировом рынке физически не хватает объемов зерна. При этом в России, несмотря на хороший урожай, действует временный запрет на его вывоз в страны Евразийского экономического союза.

«Тут две проблемы: украинское зерно — это одна проблема, а российское — другая. Урожай в России хороший, но действует блокировка, то есть старые контракты выполняются, а новые не заключаются», — объяснил он.

Угроза со стороны третьего мира

Одна из главных проблем этого продовольственного кризиса, по мнению Холода, заключается в том, что так называемые страны третьего мира ждет голод, который может повлечь за собой социальные волнения. По его словам, страны Центральной Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки на 80–90% зависят от российского и украинского зерна, которое сегодня не попадает на мировой рынок.

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И если для Европы, Китая и США это значит лишь повышение цен на продукты, в том числе и животноводческие, то для бедных стран ситуация куда серьезнее. По данным Reuters, Ливан закупал более 60% пшеницы в России и Украине, а Египет — все 90%. Более половины объема зерна в России и Украине также закупали Йемен, Сирия, Сомали и Конго.

Я напомню, что „арабская весна“ в Египте началась, когда в России был неурожай и туда просто недопоставили зерна. То есть зерно у них — это не просто хлеб в магазине, который ты хочешь — покупаешь, не хочешь — не покупаешь, а социальная проблема Леонид Холод.

По мнению Холода, сейчас ООН и весь мир должны озаботиться вопросом получения не только украинского зерна, но и российского, так как без него мировой рынок сильно пострадает.

«ООН должна бить в колокола и ставить такие условия, что „давайте мы в политику потом будем играть, а сейчас полностью освободим от любых запретов и ограничений сделки с зерном“. С минеральными удобрениями ситуация примерно такая же», — заключил он.

Запад обрекает Украину на голод

Однако крымский политолог Владимир Джаралла в угрозу мирового голода не верит. По его мнению, основная цель Запада в сложившейся ситуации — взвинтить цены, чтобы потом, заполучив украинское зерно, обогатиться на нем. По словам политолога, именно западные компании сегодня владеют большей частью украинского сельско-хозяйственного бизнеса.

«Американские и европейские компании контролируют большую часть земельных сельхозугодий. Именно они производят это зерно. Так что это ситуация, при которой реальные хозяева урожая просто ищут способы, как его получить снова под свой контроль», — подчеркнул он.

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При этом Украина в политических играх Запада выступает лишь как разменная монета, которой могут легко пожертвовать, уверен Джаралла.

По сути, они готовы обречь на голод целую страну не ради того, чтобы решить проблему города, а чтобы убить цены на рынке Владимир Джаралла.

Даже проукраинские Telegram-каналы уже стали писать, что киевская власть упорно не хочет замечать страшных прогнозов: по версии ООН, уже через год 90% населения Украины может оказаться за чертой бедности.

«На фоне вывоза зерна с Украины, ООН дает страшные цифры, что ждет нашу страну, но чиновники стараются не замечать негативную информацию. Нужно добиться от власти остановки экспорта зерна и создания госрезервов, которые были разворованы за последние годы», — написал проукраинский канал «Резидент».

Однако пока никаких действий, чтобы предотвратить это, власти Украины не предпринимают. Наоборот, бывший депутат Верховной рады Илья Кива писал в Telegram-канале, что президент страны Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна в Польшу.