Власть 18 апреля 2024, 20:58 Небензя пообещал вернуться к обсуждению санкций против Израиля Небензя: Россия вернется к теме санкций против Израиля за неисполнение резолюции РИА «Новости»

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Россия в ближайшее время вернется к обсуждению вопроса введения санкций против Израиля за неисполнение резолюции Совбеза ООН 2728 о прекращении огня в секторе Газа в священный месяц Рамадан. Об этом на совещании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, его слова привел телеканал RT.

Российский дипломат указал на «непреложную важность прекращения огня в соответствии с резолюцией 2728, за невыполнение которой Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений». Небензя пообещал вернуться к этому вопросу в ближайшее время.

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Накануне постпред заявил, что СБ ООН должен незамедлительно ввести санкции против Израиля за неисполнение резолюции, согласно которой Израиль должен прекратить огонь в секторе Газа на время священного месяца Рамадан.