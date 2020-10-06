Небензя обвинил запад в страхе перед выступлением главы ОЗХО

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал блокировку выступления первого главы ОЗХО Жозе Бустани. Он уверен, что западные страны испугались «разоблачений».

На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, должен был выступить экс-глава ОЗХО Жозе Бустани. Но представители Великобритании, США, Бельгии, Эстонии, Франции и Германии заблокировали его доклад, объясняя свое решение тем, что Бустани ушел из организации еще до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье, передает РИА «Новости».

«Когда я говорил от лица РФ, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН», — заявил Василий Небензя.

Поспред России при ООН сам выступил с докладом Бустани. Он также заявил, что случившееся можно рассматривать в качестве прецедента.

Ранее Василий Небензя говорил, что в России не видят причин расследовать ситуацию с Алексеем Навальным. Он напомнил, что отечественные врачи не нашли «химических соединений» в анализах политика.