Небензя обвинил запад в страхе перед выступлением главы ОЗХО
На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, должен был выступить экс-глава ОЗХО Жозе Бустани. Но представители Великобритании, США, Бельгии, Эстонии, Франции и Германии заблокировали его доклад, объясняя свое решение тем, что Бустани ушел из организации еще до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье, передает РИА «Новости».
«Когда я говорил от лица РФ, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН», — заявил Василий Небензя.
Поспред России при ООН сам выступил с докладом Бустани. Он также заявил, что случившееся можно рассматривать в качестве прецедента.
Ранее Василий Небензя говорил, что в России не видят причин расследовать ситуацию с Алексеем Навальным. Он напомнил, что отечественные врачи не нашли «химических соединений» в анализах политика.