07 февраля 2023, 23:12
Небензя назвал условия для завершения конфликта на Украине
Постпред РФ при ООН Небензя: прекращение прокси-войны против России остановит конфликт
Перспектива мира приблизится, когда Запад, поддерживающий конфликт на Украине, прекратит прокси-войну против России. Об этом на совместной пресс-конференции с постоянным представителем Сирии при ООН Бассамом Саббагом заявил постпред России Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.
Российский дипломат заявил, что «мы все надеемся на мир», однако в данный момент с другой стороны нет предпосылок к значимому взаимодействию.
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«Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится», — подчеркнул Небензя.
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что большинство не замечает опасности в эскалации конфликта на Украине. Так он ответил журналисту Люку Рудковски, который призвал Запад не превращать украинский конфликт в третью мировую войну.
Украина
ООН
Специальная военная операция РФ на Украине
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