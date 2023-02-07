Мир 07 февраля 2023, 10:11 Илон Маск предупредил об опасности обострения конфликта на Украине Предприниматель Маск заявил, что мир не замечает опасности эскалации конфликта на Украине РИА «Новости»

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Американский предприниматель Илон Маск ответил журналисту Люку Рудковски, который призвал Запад не превращать украинский конфликт в третью мировую войну. Свой ответ он опубликовал в Twitter.

«Большинство не замечают опасности», — написал Маск.

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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Украине подводит мир к большой войне. Он также привел в пример Афганистан, Гаити, Мьянму, где продолжают происходить конфликты с террористами. На что американский журналист Рудковски написал, что не надо до этого доводить.

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Об отсутствии беспристрастной позиции по мирному урегулированию украинского конфликта у генсека ООН и его подчиненных заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Запад намеренно затягивает с вопросом организации российско-украинских переговоров, чтобы еще больше накачать армию Украины боеприпасами и оружием для борьбы против России.