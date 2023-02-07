07 февраля 2023, 10:11
Илон Маск предупредил об опасности обострения конфликта на Украине
Предприниматель Маск заявил, что мир не замечает опасности эскалации конфликта на Украине
Американский предприниматель Илон Маск ответил журналисту Люку Рудковски, который призвал Запад не превращать украинский конфликт в третью мировую войну. Свой ответ он опубликовал в Twitter.
«Большинство не замечают опасности», — написал Маск.
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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Украине подводит мир к большой войне. Он также привел в пример Афганистан, Гаити, Мьянму, где продолжают происходить конфликты с террористами. На что американский журналист Рудковски написал, что не надо до этого доводить.
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Об отсутствии беспристрастной позиции по мирному урегулированию украинского конфликта у генсека ООН и его подчиненных заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Запад намеренно затягивает с вопросом организации российско-украинских переговоров, чтобы еще больше накачать армию Украины боеприпасами и оружием для борьбы против России.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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