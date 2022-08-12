Небензя назвал ущербной логику Запада в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Западные страны в ситуации вокруг Запорожской АЭС придерживаются ущербной логики, поскольку обвиняют Россию в происходящем на Украине. Если на ЗАЭС произойдет катастрофа, ответственность за нее ляжет на Запад. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации.

Высокопоставленный дипломат заявил, что на Западе никто не решается называть «вещи своими именами». Многие просто игнорируют факт обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.

«Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрелы Вооруженными силами Украины атомной электростанции — это что, ответ на эти риски? <…> Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева» — отметил Небензя.

По его мнению, это «ущербная логика», но иностранные государства неоднократно демонстрировали такой подход. Против России ведется активная информационная война, подчеркнул он.

«Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори», — подытожил постпред РФ при ООН.

ВСУ с начала августа продолжают обстреливать ЗАЭС, чем рискуют спровоцировать техногенную катастрофу. По мнению австралийского публициста Тима Андерсона, это настоящий терроризм.