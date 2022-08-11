Президент Украины Владимир Зеленский использует методы запрещенной в России террористической организации Аль-Каида*. Такое мнение выразил писатель из Австралии, главу Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон в соцсетях. Его процитировало РИА «Новости».

«Зеленский приказал своим силам, поддерживаемым НАТО, использовать беспилотники-камикадзе и артиллерию для удара по подконтрольной России АЭС в Запорожье, чтобы затем обвинить Россию», — заметил публицист.

Аналогичные методы применяли боевики Аль-Каиды* в Сирии. Андерсон выступил против таких способов ведения боевых действий.

Россия с весны контролирует ЗАЭС, при этом на самой станции работают украинские специалисты. В последнее время украинские солдаты увеличили число обстрелов этой территории.

В МИД России неоднократно напоминали Киеву о катастрофических последствиях таких ударов. Однако украинская сторона забыла о трагедии, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещена в России.