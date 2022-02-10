«Не тот формат». Путин призвал не искать в словах об Украине скрытого умысла

Сказанная несколько дней назад фраза в адрес Украины не имела личного измерения. Такое заявление сделал в ответ на вопрос Life президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Казахстана.

На протяжении многих лет работы российский лидер никогда не переходил на личности. Людям следует понимать, в какой именно момент была сказана та или иная фраза. Реплика в адрес выполнения Киевом Минских соглашений не была личной, отметил он.

«Вопрос в том, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится или не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют отношения между странами с точки зрения безопасности в том числе и Украины, то мне кажется, это не тот формат», — заявил он.

В случае, если государство взяло на себя определенные обязательства и закрепило их в нормах международного права и в резолюции СБ ОН, их, как отметил Путин, нужно выполнять.

Слова «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», сказанные Владимиром Путиным применительно к Украине и Минским соглашениям, не были цитатой из песни группы «Красная плесень». Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова российского президента. Псаки усмотрела в них намек на изнасилование, сообщил RT.