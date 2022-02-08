Песков заявил, что Путин не цитировал песню группы «Красная плесень»

Слова «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», сказанные Владимиром Путиным применительно к Украине и Минским соглашениям, не были цитатой из песни группы «Красная плесень». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы», — сказал представитель Кремля.

Песков признался, что тоже не слушал «Красную плесень», но предположил, что группа могла позаимствовать эти слова из русского фольклора.

Слова Путина подразумевали, что украинским властям нужно выполнять договоренности, пояснил Песков.

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — сказал он.

Слова Путина про «красавицу» прозвучали в ходе пресс-конференции по итогам встречи, которую российский лидер накануне провел с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Путин заявил, что Украина продолжает игнорировать возможности для мирного урегулирования ситуации в Донбассе путем диалога с ДНР и ЛНР, писала «Газета.ru».