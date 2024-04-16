Важное 16 апреля 2024, 10:16 «Собирайте ценные вещи». В Тюменской области объявили срочную эвакуацию жителей Губернатор Моор поручил начать срочную эвакуацию жителей в Тюменской области РИА «Новости»

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Главам населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления в Тюменской области, необходимо организовать срочную эвакуацию жителей. Об этом губернатор региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

По прогнозам Росгидромета, уровень воды в реке Ишим будет подниматься, отметил глава Тюменской области. Жителям районов, попадающих в зону подтопления, следует немедленно покинуть дома.

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«Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место — к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что специалисты уже обошли все дома, которые может затопить, и оповестили жителей о приближающемся паводке.

Ранее наводнение произошло в Курганской области. Из-за разлива реки Тобол в регионе затопило более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков. Сотрудники МЧС устраняют заторы в районе курганского гидроузла, чтобы ускорить прохождение воды.