«Не пустые слова». Медведев призвал сохранять связь поколений

Для сохранения силы и будущего России необходимо сохранять связь поколений, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С такой речью он выступил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области, сообщил ТАСС.

Медведев поблагодарил ветеранов за все, что они сделали во время войны. Политик обратил внимание, что на встрече присутствовали и молодые люди.

Связь поколений — это не пустые слова. Это на самом деле то, что определяет нацию, определяет страну. И если эта связь рвется, то и страна может порваться. А если она сохраняется, то у страны есть будущее и у страны есть силы Дмитрий Медведев зампред СБ России.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей. Поправки отправили в правительство для заключения.