«Не пустые слова». Медведев призвал сохранять связь поколений
Зампред СБ Медведев призвал сохранять связь поколений ради целостности России
Для сохранения силы и будущего России необходимо сохранять связь поколений, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С такой речью он выступил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области, сообщил ТАСС.
Медведев поблагодарил ветеранов за все, что они сделали во время войны. Политик обратил внимание, что на встрече присутствовали и молодые люди.
Связь поколений — это не пустые слова. Это на самом деле то, что определяет нацию, определяет страну. И если эта связь рвется, то и страна может порваться. А если она сохраняется, то у страны есть будущее и у страны есть силы
Дмитрий Медведев
зампред СБ России.
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