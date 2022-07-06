Депутат Нилов рассказал о законопроекте о ежегодной выплате ветеранам 75 тысяч рублей

Фракция ЛДПР подготовила законопроект о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей. Как рассказал «360» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ отправили для заключения в правительство.

Депутат рассказал, что инициатива появилась во время встречи с жителями Калининградской области. Нилов отметил, что раньше крупные выплаты ветераны получали, но не каждый год. Законопроект должен сделать такие выплаты регулярными.

«Поправки подготовлены, направлены в правительство. Мы надеемся, что их примут с учетом той благодарности, которую наша страна просто обязана выражать и подчеркивать этой категории граждан. Тем более что с каждым годом их становится все меньше и меньше», — рассказал Нилов.

Как сообщила газета «Известия», авторы инициативы предложили внести поправки в закон «О ветеранах». Документ предусматривает ежегодную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Сумму 75 тысяч рублей им выдали только в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы. По расчету депутатов, для сохранения крупной выплаты потребуется выделить почти 31 миллиард рублей из бюджета.