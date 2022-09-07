Премьер Мьянмы назвал Путина лидером не только России, но и мира | 360°

Власть 07 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Премьер Мьянмы назвал Путина лидером не только России, но и мира Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал президента РФ Владимира Путина лидером мира администрация президента России

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Россия процветает благодаря тому, что ее возглавил президент Владимир Путин. Он обеспечивает стабильность и является лидером мира, а не только своей страны. Об этом заявил на встрече в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн.

Дипломатическим отношениям России и Мьянмы в следующем году исполнится 75 лет. Мин Аун Хлайн назвал Россию великой и исторической страной.

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«Я очень горжусь вами, тем, что, когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно так сказать, на первое место в мире. И мы бы назвали вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — сказал политик из Мьянмы, обращаясь к Путину.

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Российский лидер заметил, что Мьянма является надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. Он назвал отношения двух стран позитивными — за первое полугодие объем торговли увеличился в 2,4 раза. По словам президента РФ, это хорошая тенденция.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 5 сентября. Выступая на пленарном заседании, Путин заявил о тектонических изменениях в международных отношениях за последние годы. Он указал на рост важности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и значения местных государств.

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