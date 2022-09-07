Путин рассказал о тектонических изменениях в международных отношениях за последние годы | 360°

Важное 07 сентября 2022, 09:19 Поделиться Telegram

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Viber Путин рассказал о тектонических изменениях в международных отношениях за последние годы Путин заявил о росте значимости Азиатско-Тихоокеанского региона, который не выгоден Западу сайт Кремля

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Серьезные изменения в системе международных отношений произошли за последние годы. Серьезно возросла роль стран АТР. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Российский лидер сделал это заявление 7 сентября, во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения», — сообщил он.

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По словам Путина, в наши дни повысилась значимость динамичных, перспективных государств и регионов мира. Также он отметил рост важности Азиатско-Тихоокеанского региона. Путин сказал, что местные государства стали новыми центрами экономического и технологического роста. По его словам, здесь образовались точки притяжения кадров, капиталов, производств.

Также он заявил, что западные государства не могут смириться с этим фактом. Путин уличил их в стремлении сохранить прежний мировой порядок, выгодный только им.

"[Они хотят] заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами регулярно нарушают, постоянно меняют эти правила под себя», — добавил российский лидер.

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