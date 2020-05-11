Названы условия снятия ограничений в Москве

Люди постепенно выйдут из режима самоизоляции в Москве при соблюдении важнейших условий. Среди них ответственность работодателей и соблюдение новой культуры отношения к здоровью.

«За последние 20 дней в Москве в три раза увеличили объем тестирования, и это позволило улучшить выявляемость COVID-19. Это дает возможность начать работу строительной и промышленной сферам», — приводит «Российская газета» слова мэра Москвы, руководителя рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19 Сергея Собянина.

Он добавил, что теперь будет новая жизнь в новых условиях. Помимо ответственности работодателей и новой культуры отношения к здоровью, Собянин отметил полноценное медицинское обслуживание, уход за больными, расширение объемов тестирования и наращивание медицинских ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. Ослабление ограничений не коснется пожилых россиян и граждан с хроническими заболеваниями.

Российские медики за сутки выявили 11 656 случаев COVID-19. Общее число увеличилось до 221 344 человек. РФ заняла третье место по количеству выявленных случаев заболевания.