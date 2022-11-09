Названы условия продления зерновой сделки | 360°

Власть 09 ноября 2022, 16:51 Названы условия продления зерновой сделки Захарова: продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее российской части РИА «Новости»

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Продление зерновой сделки со стороны России зависит от того, как будут выполнять российскую часть договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, сообщил ТАСС.

«Будет со сделкой то, что будет с российской частью этой сделки сейчас», — сказала дипломат.

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Она с сожалением подчеркнула, что прогресса по выполнению российской части договоренностей до сих пор нет.

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Захарова напомнила, что сделка «была пакетной», такой ее видел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. США и Евросоюз, по словам дипломата, продолжают препятствовать выходу российских удобрений и зерна на мировые рынки. Именно это будет учитываться при рассмотрении вопроса о целесообразности продолжения действия соглашения.

В конце октября украинские боевики совершили атаку на гражданские корабли и суда в Черном море в районе Севастополя. Из-за теракта Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.

Позже киевские власти дали письменные гарантии безопасности в районе гуманитарного коридора. После этого Россия возобновила участие в продовольственном соглашении. Срок его действия заканчивается 18 ноября. Турецкая сторона выступила за продление зерновой сделки еще на год. Однако министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что препятствия для экспорта российской агропродукции полностью не устранены, сообщил RT.