Названы условия и сроки открытия российских курортов

Российские курорты могут принять первых туристов после ослабления ограничений из-за коронавируса уже этим летом. Основное условие — снижение числа выявленных случаев COVID-19.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, некоторые регионы, в том числе и туристические, постепенно начнут снижать ограничения, когда кривая выявленных случаев заболевания пойдет вниз.

«И тогда наши граждане смогут туда поехать. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Чернышенко.

Он подчеркнул, что туризм стал самой пострадавшей из-за пандемии отраслью России. Все хотят, чтобы российский туризм продолжил жить, однако безопасность людей прежде всего. Вице-премьер призвал всех пока соблюдать режим самоизоляции и при возможности работать удаленно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму могут вообще отменить в этом году, если ситуация с коронавирусом не наладится.

По последним данным, российские медики выявили 221 344 случая COVID-19. От болезни, которую вызывает коронавирус, умерли 2009 человек.