Курортный сезон в Крыму могут отменить

Из-за ситуации с коронавирусом в стране и мире курортный сезон в Крыму может не состояться. Такое предположение сделал глава полуострова Сергей Аксенов.

Об этом глава Крыма сказал во время заседания регионального оперативного штаба по COVID-19. Его слова процитировал «Интерфакс».

Есть понимание того, что курортный сезон вряд ли, по-честному, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, возможен внутренний туризм — формируем свою программу

Под внутренним туризмом понимается отдых местных жителей в санаториях полуострова за счет бюджета. Речь идет о примерно 500 тысячах людей. Такая мера направлена на поддержку туристической отрасли Крыма — ранее Аксенов уже говорил о ней на своей странице в Facebook.

Глава Крыма призвал не строить иллюзий о снятии всех ограничений, которые ввели из-за распространения коронавируса. Он подчеркнул, что от них можно будет отказаться только после создания вакцины.

Сергей Аксенов перечислил отрасли, которые сильнее других пострадали из-за пандемии. Прежде всего, это курортная сфера и общепит — специально для них республика готовит дополнительные меры поддержки.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции начал действовать в Крыму с 17 марта. Для всех жителей полуострова продлили обязательную самоизоляцию до 11 мая. По информации на 7 мая, в республике подтвердили 168 случаев заражения новым коронавирусом — один пациент скончался.

Сейчас туристы не могут забронировать себе номер в отеле или санатории полуострова — эта возможность запрещена до 1 июня.