Названо условие для сокращения числа нерабочих дней в России

Нерабочее время — это необходимая мера по борьбе с эпидемией. Как только коронавирус отступит, надобность в ней пропадет.

«Пока эта угроза (распространение коронавируса — прим. ред.) будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Президент России Владимир Путин во время своего второго обращения к нации в связи с пандемией объявил весь апрель нерабочим. Он отметил, что все необходимые решения на этот счет (в том числе и сокращение нерабочего времени) власти будут принимать исходя из ситуации. Пик коронавируса еще впереди. Путин особо отметил, что самое главное в сложившейся ситуации — это сохранение рабочих мест и доходов россиян.

На большей части России в рамках борьбы с инфекцией ввели режим строгой самоизоляции. Людям нельзя выходить на улицу без серьезной на то причины. По состоянию на 3 апреля коронавирусом в России заразились 4149 человек. Умерли от COVID-19 34 пациента.