Путин назвал приоритетом сохранение работы и доходов россиян

В России до конца апреля продлевается режим самоизоляции и нерабочее время. Президент Владимир Путин назвал приоритетом сохранение работы и доходов людей в условиях распространения коронавируса.

«Нам нельзя забывать, что важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Стабильно работающая экономика — в основе решения наших ключевых задач, в том числе здравоохранения», — отметил лидер страны в своем обращении к гражданам.

Путин добавил, что решающей остается ответственность и поддержка всех людей. Опыт нерабочей недели показал, что есть возможность снизить риски, когда жители и власть понимают сложность ситуации.

«Уверен, мы и дальше сможем действовать так же согласованно и надежно, а главное — на опережение. Будьте здоровы», — заключил президент.

В своем обращении Путин сообщил, что нерабочие дни и режим самоизоляции продлевается до 30 апреля. Граждане могут выходить из дома только для поездки на работу, похода в магазин или аптеку. Еще можно вынести мусор и выгулять питомца на расстоянии не более 100 метров от дома.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Врачи вылечили и выписали 235 пациентов. Погибли от заболевания 30 человек.