Названа точка невозврата в отношениях России и США

Россия предупредила США о точке невозврата, после которой возможен разрыв дипломатических отношений. Об этом в интервью ТАСС заявил глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Дипломат отметил, что США уже растоптали «абсолютные табу в дипломатической практике». Дарчиев упомянул законопроект о признании России «страной — спонсором терроризма», который обсуждают в Конгрессе США.

«Если [инициатива] будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — пояснил он.

В списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Иран и Куба. Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой внести в перечень и Россию. При этом несговорчивость президента Владимира Зеленского из-за Крыма может превратить конфликт в полномасштабную мировую войну.