Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости забрать у России Крым может превратить кризис в полномасштабную мировую войну, считает автор испанской La Stampa Доменико Куирико.

Последствия возможного нападения на Крым со стороны Украины Россия воспримет «гораздо жестче», чем противостояние в Донбассе.

«Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма „возвращение территорий“, эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом», — заявил Куирико.

Зеленский способен на этот шаг только после отмашки со стороны западных стран. Но это может вовлечь США и ЕС в конфронтацию с Россией, отметил журналист.

Читатели La Stampa согласились, что именно Киев несет ответственность за происходящее. И единственной проблемой тут является Зеленский, с которым сложно договориться.

Политолог Юрий Светой полагает, что президента Украины ждет незавидная судьба. Он может не дожить до трибунала.