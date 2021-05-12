Назван средний размер выплаты беременным россиянкам на раннем сроке

Женщинам, которые на ранних сроках беременности встали на учет, с 1 июля будут положены выплаты. Их средний размер 6300 рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, российское правительство намерено поддерживать родителей все то время, пока растет ребенок. Также это касается и будущих мам.

«С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране [они составят] по 6300 рублей», — сказал он во время выступления в Госдуме. Его процитировал ТАСС.

Премьер уточнил, что поправки в законы, которые необходимы для обеспечения реализации этого пункта послания президента России, уже внесены. Мишустин напомнил, что больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100%.

Глава кабмина напомнил, что власти будут поддерживать и родителей-одиночек. С 1 июля 2021 года для таких семей с детьми в возрасте от восьми до 16 лет включительно предусмотрены выплаты в среднем по 5600 рублей.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что государство должно больше материально поддерживать беременных и семьи с детьми.