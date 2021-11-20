Назван способ предотвращения кредитного коллапса в России

Кредитная амнистия с последующим пожизненным запретом на получения займа может решить проблему закредитованности населения России. Государству придется поддержать банки, которые пострадают от отказа выплатить кредит. Но экономика понесет меньший ущерб, нежели пребывание людей в кабале.

Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Если человек, который воспользовался кредитной амнистией, когда-нибудь потом захочет брать кредит, то ему придется с процентами выплатить то, что он недоплатил», — объяснил Делягин.

По его мнению, кредитную амнистию можно ввести для некоторых категорий граждан. Например, для тех, чей доход не превышает одного или трех прожиточных минимумов. Это вопрос обсуждаемый.

Но без кредитной амнистии решить проблему закредитованности населения нельзя. Потому что проблемы людей являются для банков источником гарантированной прибыли.

Глава Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что долги россиян по кредитам выросли до 23,9 триллиона рублей. В такой ситуации можно ожидать массового банкротства заемщиков и ощутимого социального напряжения. В прошлом году средний уровень закредитованности граждан вырос до 49,1%.