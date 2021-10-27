Россиянам предрекли массовое банкротство. После процедуры оставят только необходимое для жизни

Долги россиян по кредитам достигли суммы в 23,9 триллиона рублей. Сложившаяся ситуация может привести к массовому банкротству заемщиков. Об этом заявил глава Совета судей России Виктор Момотов. Он не исключил, что это может привести к серьезному социальному напряжению. Объявить себя банкротом может любой человек, если он понимает, что не может справиться с возвратом займов.

Плохие долги

Россияне продолжают брать займы в банках ради покупки автомобилей, гаджетов и бытовой техники. Средний уровень закредитованности россиян в 2020 году вырос до 49,1%. Это означает, что именно такую часть годового заработка семья тратит на оплату долгов.

Глава Совета судей России Виктор Момотов отметил, что рост потребительской культуры связан с увеличением возможности брать деньги в банках.

«По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 триллиона рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением», — предсказал Момотов.

За первые шесть месяцев этого года число личных банкротств россиян выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и больше, чем за весь 2019 год. Через суды добились признания собственной финансовой несостоятельности 88 тысяч россиян. Это почти четверть всех личных банкротств с 2015 года, когда эта процедура начала действовать.

Это единственный легальный механизм, при помощи которого россияне могут избавиться от долгов, которые не в состоянии оплатить.

Пути к банкротству

Объявить себя банкротами россияне могут двумя способами: внесудебным, подав заявление в МФЦ или через суд. Разница в сумме долга и нескольких условиях. Для внесудебного банкротства непогашенный заем не может превышать 500 тысяч рублей. Также если с человека уже пытались взыскать долги, но не нашли у него ни денег, ни имущества, при этом он сам не является участникам производства по взысканию долгов. Об этом «360» рассказал заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

«Есть внесудебное банкротство, там долг должен быть меньше 500 тысяч рублей. Не должно быть исполнительных производств. То есть это все можно через МФЦ сделать», — пояснил эксперт.

Заемщика официально объявят банкротом и спишут все долги, если за полгода его финансовое положение не улучшится, он не купит собственность, которую можно продать для погашения обязательств или не возникнут другие обстоятельства, которые помешают признать его несостоятельным.

«Если долг больше 500 тысяч рублей и просрочка более 90 дней, то тогда можно подавать на основную процедуру банкротства. Но она дороже, потому что там нужно платить финансовому управляющему, публикации о том, что ты банкрот. Эта процедура может стоить 50 или больше тысяч рублей», — рассказал Сергей Макаров. Он пояснил, что в этом случае решение о банкротстве человека принимает суд.

Эксперт особо отметил, при рассмотрении таких дел есть несколько процедур. Самая популярная, когда у человека в собственности есть единственное жилье. В этом случае квартиру, а также все, что необходимо для жизни ему оставят. Но если недвижимость куплена в ипотеку, то ее заберут.

Процедура судебного банкротства достаточно долгая. Для доказательства своей финансовой несостоятельности нужно предоставить много документов, которые внимательно изучит судья. Если он признает заявление обоснованным, то только тогда прекратится начисление штрафов. Но все имущество и деньги должника перейдут под контроль финансового управляющего.

При этом даже после рассмотрения дела банкротом могут не объявить. Суд имеет право назначить мировое соглашение, по которому истец будет выполнять определенные условия для списания долгов, взятые кредиты могут реструктуризировать по одобренному судьей плану. Это самый долгий процесс, который может растянуться на несколько лет.

Только в случае если доходы заемщика малы, то назначается продажа его имущества. Все вырученные средства отдаются кредиторам. Даже если сумма не покрывает долгов их все равно признают списанными.

Сергей Макаров отметил, что после банкротства, если человек снова захочет взять кредит, то ему придется сообщать банкам о своем состоянии. После этого финансовое учреждение будет решать стоит выдавать деньги такому заемщику или нет.

Кроме того, после процедуры банкротства заемщик лишается возможности занимать некоторые должности: три года он не может учреждать фирмы и компании и занимать в них высокие должности, пять лет для него закрыты вакансии страховых организаций, некоммерческих пенсионных фондов и микрофинансовых компаний. 10 лет он сможет претендовать на работу в банках.