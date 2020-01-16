Назначение Мишустина прокомментировал ректор ВШЭ

«Я знаю Михаила Мишустина как эффективного управленца, умеющего реализовывать амбициозные проекты в сжатые сроки. Он — один из наиболее успешных руководителей в государственном секторе, результаты его работы в ФНС прекрасно видны бизнесу и гражданам», — заявил Кузьминов.

Он отметил, что современная российская налоговая система «по прозрачности своей работы, по качеству взаимодействия с налогоплательщиками, по уровню цифровизации превосходит аналоги даже в некоторых развитых странах, в которых такие системы формировались многие десятилетия».

«Это впечатляющий результат, итог его энергичной работы как руководителя фискального органа, результат понимания им современных технологий, готовности выбирать и реализовывать наилучшие инновационные решения», — признал ректор ВШЭ.

«Михаил Владимирович — тот человек, который прекрасно умеет работать на результат, добиваться быстрых и эффективных изменений, проводить масштабные цифровые трансформации», — подытожил Кузьминов.

Ранее 383 депутата Госдумы одобрили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. 41 парламентарий воздержался, против не проголосовал никто.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.