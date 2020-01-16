    16 января 2020, 21:28

    Назначение Мишустина прокомментировал ректор ВШЭ

    Ирина Нагайникова

    Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов оценил назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщил сайт RT.

    «Я знаю Михаила Мишустина как эффективного управленца, умеющего реализовывать амбициозные проекты в сжатые сроки. Он — один из наиболее успешных руководителей в государственном секторе, результаты его работы в ФНС прекрасно видны бизнесу и гражданам», — заявил Кузьминов.

    Он отметил, что современная российская налоговая система «по прозрачности своей работы, по качеству взаимодействия с налогоплательщиками, по уровню цифровизации превосходит аналоги даже в некоторых развитых странах, в которых такие системы формировались многие десятилетия».

    «Это впечатляющий результат, итог его энергичной работы как руководителя фискального органа, результат понимания им современных технологий, готовности выбирать и реализовывать наилучшие инновационные решения», — признал ректор ВШЭ.

    «Михаил Владимирович — тот человек, который прекрасно умеет работать на результат, добиваться быстрых и эффективных изменений, проводить масштабные цифровые трансформации», — подытожил Кузьминов.

    Ранее 383 депутата Госдумы одобрили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. 41 парламентарий воздержался, против не проголосовал никто.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.