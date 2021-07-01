Назарбаев назвал причину, по которой не может отойти от дел

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что хочет отойти от дел. Пока политик не может этого сделать из-за большого количества обращений.

Назарбаев напомнил о своем возрасте, в котором появляется желание не заниматься никакими делами. Его слова привело РИА «Новости».

«Но не могу, потому что пишут письма, просятся на встречу и приходится работать, почта большая, международная и своя, но это, наверное, хорошо», — сказал политик.

Он добавил, что для работы мозга «надо чем-то еще заниматься».

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Полномочия президента он сложил 20 марта 2019 года, сохранив пост главы Совбеза республики и лидера партии власти «Нур Отан».

В апреле 2021 года Назарбаев решил покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана. Полномочия он намеревался передать действующему главе республики, но остался почетным председателем этого органа.