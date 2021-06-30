Российские врачи спасли Назарбаева от ковида

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как российские врачи спасли его от ковида. Об этом сообщило РИА «Новости».

Назарбаев сказал, что хотел лично выразить благодарность России за ту поддержку, которая была оказана его стране в период пандемии. Первый президент Казахстана отметил, что когда он сам заразился коронавирусом, то его лечением занимались медики из РФ.

«Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней», — признался Назарбаев.

Он напомнил Путину, что когда они вместе ходили на выставку в Санкт-Петербурге, то договорились наладить совместное производство российской вакцины в Казахстане. И теперь вакцину «Спутник V» производят на предприятии в Караганде.

«Такого же качества, в большом объеме», — отметил он.

Коронавирус у Назарбаева обнаружили в середине июня 2020 года. Он вылечился через две недели. Этим летом первый президент Казахстана привился вакциной «Спутник V», произведенной в его республике.