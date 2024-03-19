Власть 19 марта 2024, 11:06 «Натужные сопли и театральные слезы». Медведев назвал западных лидеров болванами Медведев назвал «позорной слабостью» отказ ФРГ признавать Путина президентом РИА «Новости»

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Лидеры западных стран не в силах повлиять на результаты президентских выборов в России, поэтому бросились выступать с противоречивыми и лживыми заявлениями. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Риторика западных болванов поражает своей противоречивостью. Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймешь — то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость», — отметил политик.

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По словам Медведева, президент Франции Эммануэль Макрон пугает высадкой французов в Крыму, то есть на территории России, но при этом клянется сразу ответить президенту РФ Владимиру Путину в случае звонка. Зампред Совбеза с сарказмом назвал французского лидера «последовательным и мужественным человеком».

В Германии, обратил внимание политик, пошли еще дальше, отказавшись считать Путина президентом, но заявили о готовности вести с ним переговоры. Медведев задался вопросами, какова цена таким переговорам, и кто в таком случае Путин для ФРГ.

«Все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением», — объяснил зампред Совбеза.

Политик добавил, что еще наглее ведут себя американские официальные лица. США открыто и без стеснения ведут гибридную войну против России, используя в ней огромные поставки оружия, отправку своих военных специалистов и работу сил разведки, напомнил Медведев.

При этом американцы на голубом глазу заявляют о желании возобновить стратегический диалог по вооружениям, отметил зампредседателя Совета безопасности. По его мнению, это то же самое, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия во время Великой Отечественной войны.

«И так во всем! Бесконечное ерзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку — ложь и манипуляции для сохранения собственной власти», — подытожил Медведев.