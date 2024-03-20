20 марта 2024, 19:38
Действие проекта «Производительность труда» распространили на туротрасль
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей могут получить поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда». Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.
По его словам, 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и региональных центров компетенций в сфере производительности труда в рамках нацпроекта.
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Цель нацпроекта — создать современное прибыльное предприятие и без инвестиций повысить производительность труда.
Эксперты центров помогают предпринимателям перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование и сократить простои на предприятиях.
Уже более четырех тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей благодаря национальному проекту.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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