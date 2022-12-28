Власть 28 декабря 2022, 05:54 НАТО раздает через Украину «цифровое оружие» — МИД России Замглавы МИД России Сыромолотов: НАТО раздает «цифровое оружие» через Украину РИА «Новости»

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Раздача блоком НАТО «цифрового оружия» через Украину чревата непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Украина представляет угрозу в информационном пространстве, отметил дипломат.

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«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — предупредил Сыромолотов.

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После начала спецоперации в несколько раз увеличилось число кибератак против российских СМИ и госструктур. Попытки атаковать российскую информационную инфраструктуру фиксируют из Америки и стран Евросоюза.

Кроме того, Киев продолжает вести политику декоммунизации. В Изюме улицу Высоцкого решили переименовать в честь основателя компании Apple Стива Джобса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла такой шаг украинских властей.