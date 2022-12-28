28 декабря 2022, 02:19
Захарова ответила словами Высоцкого на переименование улицы в Изюме
Захарова вспомнила о песне Высоцкого про клоунов после переименования улицы в Изюме
На Украине продолжают политику декоммунизации, в рамках которой переименовали одну из улиц города Изюма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот шаг украинских властей в своем Telegram-канале.
«В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки „ой, Вань, гляди, какие клоуны“», — написала она, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке».
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Демонтаж советских памятников, а также переименование улиц на Украине начали еще в 2015 году. Киев пытается таким образом откреститься от всего, что связывало бы страну с СССР и современной Россией. В Москве неоднократно отмечали, что просто так переписать историю не получится.
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Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник высказался об идее Киева о «мирном саммите». По его словам, украинские власти устроят настоящий «шабаш» с подотчетными США «полусубъектами».
Мария Захарова
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