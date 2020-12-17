Нарышкин назвал беспрецедентным прогресс в сотрудничестве СВР и западных спецслужб

Служба внешней разведки РФ заявила о беспрецедентном прогрессе в отношениях со многими зарубежными спецслужбами. Они развиваются, несмотря на мощное давление со стороны США и Великобритании.

Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что на характер связи службы с иностранными коллегами влияет имеющаяся в отношениях России и Западом напряженность. Об этом глава ведомства написал в своей статье, опубликованной в преддверие 100-летия СВР в журнале «Международная жизнь».

«В последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными», — указано в материале.

Нарышкин добавил, что СВР отлично известно «о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств в антироссийском ключе» по вопросам взаимодействия по вопросу взаимодействия с федеральной службой РФ.

Подобное поведение он назвал «неджентльменским», а внимание «англосаксонских союзников» — назойливым. Многие партнеры СВР им тяготятся и стараться быть объективными в оценке действий российских разведчиков. По словам Нарышкина, службу они признают не только одним из главных участников во взаимодействии разведок разных стран, но и определяющим его направление и содержание.

Глава СВР подчеркнул, что ведомство еще в начале 1990-х годов предложило основными принципами партнерства «равноправие, взаимную выгоду, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность». Все они показали себя универсальными и активно используются по сей день.

В СВР сейчас в той или иной степени сотрудничают с разведкой и контрразведкой государств — членов СНГ, стран Запада, восточноевропейских, латиноамериканских, африканских, а также входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Дальнего, Ближнего и Среднего Востока.

Методы взаимодействия с каждым из партнеров СВР меняет, ориентируясь на приоритеты РФ, международную обстановку и общий контекст отношений с тем или иным государством.