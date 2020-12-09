Нарышкин рассказал об охоте советской разведки за ядерными секретами США
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в специальном материале для сайта kp.ru рассказал, как сотрудники советской разведки проникли в планы США по созданию атомной бомбы.
Отмечается, что в 1942 году трое советских разведчиков Квасников, Овакимян и Фитин подготовили докладную записку для Иосифа Сталина, в которой рассказали, что с конца 30-х годов Штаты, Германия, Англия и Франция проводят исследования по применению урана для производства бомбы.
Не дождавшись ответа Сталина, Фитин, бывший тогда начальником разведки, отправил резидентам в Нью-Йорке и Лондоне новые задания, которые были связаны в выделением администрацией США крупных средств на секретные проекты по созданию атомной бомбы.