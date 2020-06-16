Нарушителей дистанции в Москве не будут ловить с помощью дронов

Столичные власти не намерены использовать дроны для выявления нарушений соблюдения дистанции и масочно-перчаточного режима на летних верандах московских кафе и ресторанов.

Об этом газете «Известия» сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о том, что дроны будут фиксировать нарушителей режима.

«Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд», — сказано в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты будут контролировать соблюдение дистанции при установке столиков.

«Мы видим, в том числе посредством квадрокоптеров и камер наблюдения, что открытые веранды соблюдают требования по коронавирусу», — отметили в пресс-службе комплекса.

Летние террасы кафе и ресторанов в Москве в рамках постепенной отмены ограничительных мер начнут работу с 16 июня. Стационарные заведения общепита заработают через неделю.