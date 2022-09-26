Нападение на школу Ижевска назвали бесчеловечным терактом | 360°

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Нападение на школу Ижевска назвали бесчеловечным терактом

Песков заявил о соболезнованиях Путина родным и близким погибших в школе Ижевска

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и детей при нападении на школу в Ижевске. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что, судя по данным правоохранителей, за нападением стоял человек, который принадлежит к неофашистской организации или группировке.

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Он подчеркнул, что Путин уже дал необходимые поручения главе Удмуртии Александру Бречалову, вице-премьеру Татьяне Голиковой, министрам здравоохранения и просвещения Михаилу Мурашко и Сергею Кравцову, который направился в Ижевск.

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«Путин глубоко скорбит в связи с этой трагедией. <...> Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких и своих детей в трагедии, и желает выздоровления раненным в результате этого бесчеловечного теракта», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что после нападения необходимо проанализировать эффективность мер обеспечения безопасности в российских школах.

По данным следователей, на ижевскую школу №88 напал ее бывший выпускник. В учебное заведение мужчина пришел в одежде с неонацистской символикой и оружием. Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе семеро детей. Ранения различной степени тяжести получили 14 школьников и семеро взрослых. По предварительным данным, стрелок покончил с собой. В Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим.

Дмитрий Песков

Стрельба в школе в Ижевске

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