Пособие на детей увеличат до прожиточного минимума

Минтруд России разрабатывает соответствующий нормативный документ. Сейчас детское пособие равно половине регионального прожиточного минимума, в среднем по стране оно составляет 5,5 тысячи рублей. В правительстве решили увеличить его до прожиточного минимума региона.

Выплаты назначаются семьям, в которых ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума. Сейчас поддержка положена более чем двум миллионам детей из таких семей.

Член Общественной палаты, глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко отметил, что большинство малоимущих семей многодетные. И увеличение пособия будет подспорьем именно для них. По его словам, федеральные выплаты помогут поддержать родителей в тех регионах, где на это нет денег.

При этом во многих регионах, уточнил Рыбальченко, уже работают программы поддержки. Например, в Москве региональное пособие получают семьи дошкольников, а в Сахалинской области выплачивают ежемесячное пособие всем многодетным семьям.