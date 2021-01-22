Наказание за использование похищенных личных данных захотели ввести в России

Депутаты предложили ввести ответственность для тех, кто использует похищенные персональные данные. Поправки в закон разрабатывает комитет Госдумы по информполитике.

Депутаты прорабатывают вопрос о внесении законодательных изменений в закон об усилении ответственности за нарушение, незаконную обработку персональных биометрических данных граждан. В том числе они считают важным установить ответственность не только за непосредственно незаконный оборот этих данных, но и для тех, кто дальше их использует.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудником правоохранительных органов, сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России, и пытаются обманом получить у человека персональные данные и информацию о счете.

Как сообщала «Газета.ru», в 2020 году 48% россиян столкнулись с банковским мошенничеством.