Центробанк предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции.

«Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», — сообщается в пресс-релизе Банка России.

Затем преступники пытаются получить у клиентов кредитных учреждений персональные данные, данные платежных карт и сведения по совершении по карте. Полученную информацию мошенники используют для хищения денег со счетов граждан.

Жители России должны помнить, что Центробанк не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия человека. Главное правило, которое убережет от пропажи денежных средств на счетах, — не разглашать ни при каких обстоятельствах по телефону незнакомым людям персональные данные, информацию о счете.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что если на человека заводится уголовное дело, то он получает на почту повестку о вызове к следователю или дознавателю. В случае звонка от полицейского, Ирина Волк рекомендует позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли такой сотрудник существует. Передавать информацию о своих счетах не следует.