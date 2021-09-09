Находящимся в СИЗО гражданам помогут оформлять паспорта

Российский Минюст 7 сентября выступил с предложением разрешить обвиняемым и подозреваемым, находящимся в СИЗО, подавать заявления о замене или выдаче паспорта, в случае утери документа или истечения его срока действия. Эту инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил газете «Известия», что сейчас эта норма предусмотрена только для осужденных. Администрации тюрем помогают всем заключенным получать паспорта.

«Однако в отношении находящихся под стражей в СИЗО подозреваемых и обвиняемых руководство сейчас не обязано помогать им в получении паспортов в случае их отсутствия», — пояснил Груздев.

Отсутствие паспорта мешает находящимся под стражей вступать в брак, оформить или продлить инвалидность и совершать прочие юридически значимые действия.

«Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в исправительное учреждение. Тысячи людей ежегодно освобождаются из СИЗО. Важно, чтобы у них на руках сразу после освобождения были документы», — добавил Владимир Груздев.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил газете, что не имеют паспортов примерно 20-25% всех заключенных под стражу.

В конце 2021 года власти примут решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту. Это более современный и удобный формат для хранения всех необходимых данных.