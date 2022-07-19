Начались переговоры Путина и Эрдогана в Тегеране

В Тегеране стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер прибыл туда на саммит с лидерами Ирана и Турции.

Главы государств тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и попозировали для прессы. Видео с началом их встречи опубликовал RT в своем Telegram-канале.

До переговоров с Эрдоганом Путин встречался с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

На вечер 19 июля запланирован саммит стран — гарантов Сирийского урегулирования. По его итогам главы РФ, Ирана и Турции примут совместное заявление и пообщаются с журналистами.