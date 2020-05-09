На территории Ставрополья усилили ограничения из-за коронавируса

Власти Ставропольского края усилили меры для снижения распространения коронавируса. В пяти районах региона ограничили въезд и выезд на территорию.

Постановление опубликовано на сайте правовой информации края. Согласно документу, ограничения вводятся на территориях Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных районов, Нефтекумского городского округа, а также города Невинномысска.

«Ограничения не распространяются на людей, выезжающих на работу, службы жизнеобеспечения, транзитный транспорт, граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на этих территориях, и так далее. Ограничения будут сняты отдельным постановлением», — отмечается в документе.

В постановления поясняется, что на границах оборудованы круглосуточные контрольные пункты. Каждый житель будет проверяться на температуру тела.

«При наличии признаков респираторного заболевания либо температуре тела выше 37 градусов прохождение через пункт контроля человеку будет запрещено», — подчеркивается в указе.

В Москве и Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая. Но с 12 мая разрешено работать промышленным и строительным предприятиям. Для этого им необходимо соблюдать жесткие требования санитарно-эпидемиологического режима. За несоблюдение этих условий предприятия будут закрывать.

В России зафиксировано всего 187 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 699 новых заболеваний. Погибли 1723 человека, по данным стопкоронавирус.рф.