На социальную поддержку россиян потратили более 10 трлн рублей

В 2020 году на социальную поддержку россиян правительство направило свыше 10 триллионов рублей. Это на 1,5 триллиона (17%) больше, чем годом ранее, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Выплату семьям с детьми получили 28 миллионов россиян.

«Это было сделано в короткие сроки, своевременно и достаточно удобно. При этом, хотел бы отметить, что общая сумма расходов на эту задачу превысила 650 млрд рублей», — привел ТАСС слова министра.

В 2020 году президент России Владимир Путин инициировал выплату пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь. Семьям с детьми от трех до 16 лет единовременно перевели по 10 тысяч рублей.

Летом 2020 года Путин объявил о второй выплате 10 тысяч всем семьям, воспитывающим детей до 16 лет.

Существуют и другие меры поддержки. Например, в Подмосковье выплачивают по 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными. С начала года эти выплаты получили более 14 тысяч семей. Вместо денег мама может взять подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье».