Свыше 14 тысяч подмосковных семей получили выплаты для новорожденных с начала года

В Подмосковье продолжается реализация президентского проекта «Демография». В рамках программы больше 14 тысяч подмосковных семей получили выплаты для новорожденных с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Денежные выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорожденными в этом году получили уже больше 14 тысяч семей. Средства для этих целей выделяют в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На выплаты с начала года выделили 283,9 миллиона рублей.

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Родители получают выплату на каждого новорожденного. Деньги направляют на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Подмосковные роженицы могут получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или выбрать вместо него выплату в размере 20 тысяч рублей.