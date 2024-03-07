Власть 07 марта 2024, 02:44 «На слабо». В Госдуме отреагировали на появление авиации НАТО в Черном море Депутат Госдумы Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море — это вызов для РФ Freepik

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Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран Североатлантического альянса в Черном море. Его слова передало РИА «Новости».

«Появление „Тайфуна“, впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас „на слабо“», — сказал он.

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Ивлев отметил, что кооперация западных государств в военной промышленности перешла в объединение поддержки украинской стороны. Число подобных полетов увеличится в будущем, считает парламентарий.

Также он выразил мнение, что появление боевой авиации государств НАТО над Черным морем обернется провалом для них. Российские военные не позволят иностранным аппаратам проникнуть в воздушное пространство страны. Если понадобится, то ВС России выполнят приказ на ликвидацию противников.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поднятии в воздух российского истребителя Су-27 из-за воздушных целей у границы над Черным морем. Когда отечественное судно приблизилось к ним, то иностранные самолеты развернулись от государственной границы.