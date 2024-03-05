Важное 05 марта 2024, 19:16 Истребитель Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВКС Франции у границы РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-27 подняли в воздух из-за воздушных целей у границы над Черным морем. Там заметили три французских самолета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя „Рафаль-С“ ВКС Франции», — заявили в ведомстве.

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При приближении российского воздушного судна иностранные самолеты развернулись от государственной границы России и покинули пространство над акваторией Черного моря. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Истребитель не допустил нарушения границы.

Экипаж Су-27 выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В октябре 2023 года к российской границе над акваторией Баренцева моря приблизился самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Его отогнал российский истребитель МиГ-31.