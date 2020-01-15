На послании Путина ждут 1300 гостей и 900 журналистов

Президент России Владимир Путин зачитает послание 15 января. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, начало в 12:00 по московскому времени.

Помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в зале будут министры, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели региональных заксобраний.

Трансляцию президентского послания впервые покажут на медиафасадах Центрального телеграфа, «Дома книги», гостиницы «Космос» и других площадках.

Согласно российской Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

В 2019 году послание длилось 1,5 часа, годом ранее — около трех часов.