    15 января 2020, 03:30

    На послании Путина ждут 1300 гостей и 900 журналистов

    Кирилл Фролов

    На оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию пригласили около 1,3 тысячи гостей. Также на мероприятие аккредитовались 900 российских и зарубежных журналистов, сообщила пресс-служба Кремля.
    На послании Путина ждут 1300 гостей и 900 журналистов

    Президент России Владимир Путин зачитает послание 15 января. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, начало в 12:00 по московскому времени.

    Помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в зале будут министры, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели региональных заксобраний.

    Трансляцию президентского послания впервые покажут на медиафасадах Центрального телеграфа, «Дома книги», гостиницы «Космос» и других площадках.

    Согласно российской Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

    В 2019 году послание длилось 1,5 часа, годом ранее — около трех часов.